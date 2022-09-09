Арман Уксукбаев выступил на прениях сторон, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Завершилось судебное следствие в отношении руководителя отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева
, который обвиняется в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге. Вместе с чиновником на скамье подсудимых находится 56-летний Александр Нагметов, водитель ТОО «Сырласу».
Дело рассматривает судья Асланбек Дюсингалиев. Суд приступил к прениям сторон
. Старший прокурор Анастасия Семилиди запросила тюремные сроки для Уксукбаева и Нагметова в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности сроками
11,3 и 10 лет.
Сегодня, девятого сентября, продолжились прения сторон, где выступил сам подсудимый Уксукбаев. Он заявил судье и прокурору о невиновности.
- По этому делу меня просто антикоррупционная служба притянула за уши, считая достаточным, что у меня дома нашли деньги и не хотели даже проверять, что за деньги и каким образом они попали ко мне. Ни следователь, ни прокуратура не желали разбираться, было ли такое, что я требовал деньги и передавал ли мне их Нургалиев. Я неоднократно обращался к прокурору области и руководителю антикоррупционной службы с подробными пояснениями, просил проверить все мои доводы, о том, что никогда не требовал взятки, а только требовал работу и завершение объектов. Но ко мне приходила лишь только отписка, то что дело расследуется и всё будет проверено. Я понимаю прокурора, его задача сейчас добиться моего осуждения, потому что в СМИ опубликовали информацию о том, что я получил взятку в размере небывало огромной суммы и назад они отступить уже не могут, - пояснил Уксукбаев.
Он также отметил, что Нургалиев ничего против и не сказал, потому, что он не требовал денег, взятку не обсуждал, авансом никаких актов не подписывал, в тендере помочь тоже не мог.
- Как Нургалиев сказал в суде, требовал (деньги - прим. автора) через Нагметова. При этом Нагметов сказал, что я не причастен к этому, что он прикрылся мной, зная, в каком состоянии его родной брат, зная, что Нургалиев украл деньги со стройки, зная, что Ислам не может их вернуть, потому что был в долгах, заложил машину и квартиру и был на грани развода с женой. Нагметов подтвердил, что Нургалиева пугали моим именем, потому другого выхода вернуть свои и брата деньги они не видели. Ещё раз повторяюсь, я не получал никакой взятки ни от Нургалиева, ни от Нагметова. Прошу вас внимательно ознакомится с текстом моего единственного разговора с Нургалиевым, который был тайно записан. Здесь видно, что я никогда не получал от Нургалиева взятки и речь идёт только о стройке и обсуждении конфликта между Исламом и Нургалиевым. С потерпевшим меня связывают только деловые отношения, - пояснил подсудимый.
Уксукбаев рассказал, что познакомился с Нургалиевым только после проведения государственных закупок. Второй раз увидел после заключения договоров. Всё общение проходило только по строительству объектов.
- Нургалиев лично мне сказал, что объекты завершат в августе 2021 года и представился, как один из руководителей ТОО «Байлы». Сомнений, что он не имеет отношения к данному ТОО, у меня не было. Кроме этого, ТОО не представил документы о том, что привлёк подрядные организации к строительству, хотя по договору, они должны в случае привлечения субподрядчика известить заказчика. До последнего я не знал об этом. То, что я требовал от Нургалиева только работу, подтверждается в тайных записях. Единственная моя встреча с Нургалиевым, не связанная с производством, была в конце августа прошлого года по случаю рождения его сына. Больше с ним не виделся и по телефону не разговаривал. Не влиял на результат тендера, решения принималось комиссионно. И из протокола видно, что я проголосовал против ТОО «Байлы» и допрошенная свидетель Ниеткалиева с управления государственных закупок показала, что это ТОО победило из-за высокого коэффициента налогового показателя, который считает сама программа, я не мог что-то изменить или помочь. Меня обвиняют в беспрепятственном подписании актов выполненных работ и якобы из-за этого и была получена взятка. Но если просмотреть тщательно документы по этим объектам, станет ясно, что ни одна копейка не была перечислена в ТОО Нургалиева без фактического выполнения работ, что подтвердили свидетели, - говорит подсудимый.
Также он отметил, что все изменения по проекту согласовывались надлежащим образом и все эти документы были предоставлены адвокатами в суде.
- Ничего не подписывалось, минуя авторский и технический надзор на стройке. Всегда подписывал только после всех, проверив самостоятельно объекты с выездом на стройку. После заключения договоров и регистрации в органах казначейства в сентябре, строительство шло интенсивно, в течение двух месяцев один объект возвели до третьего этажа, по второму завершили первый этаж, провели коммуникации. Сомнения, что они будут не выполнены в срок, быть не могло. Я бы мог подписать авансом акты выполненных работ на выделенную сумму, но ни один акт я не подписывал. Позже, в связи с погодными условиями видел, что выделенную сумму ни по одному пятну они не смогут освоить до конца года. Мною была подана бюджетная заявка на передвижку финансовых средств. В октябре были произведены только авансовые виды работ. По моей инициативе по всем трём объектам на техническом совещании было принято решение об уменьшении суммы договоров и перенос денежных средства на 2021 год. По 400 миллионов тенге с каждого объекта сняты и возвращены в бюджет. Хотя, как утверждает следствие, мне уже тогда была передана сумма взятки размером в 130 миллионов тенге. Если я получал взятку, логичней было подписать авансом акты выполненных работ и оставить деньги Нургалиеву, чем собирать бумаги и отправлять обратно свыше миллиарда тенге. Всё это предоставлено адвокатами и подтверждает то, что я ничего не брал у Нургалиева, - пояснил подсудимый.
Он рассказал, что в апреле 2021 года увидел, что на объекте нет рабочих. Тогда и узнал, что Нургалиев задержал зарплату строителям. Сразу же попросил подрядчика урегулировать вопрос с рабочими и сказал, что по заявке средства будут перечислены.
- Хоть средства и поступили, но рабочие так и не вышли на стройку, тогда я потребовал объяснения у Нургалиева. Он признался, что деньги ушли на погашение кредитов в банках. Ещё узнал, что у Нургалиева долги не только перед рабочими, но и перед субподрядом. Понял, что Нургалиев обманывает меня и стройку забросил. Ситуация выходила из-под контроля. Вызвал Нургалива, который прятался от кредиторов в Актобе, и в Уральске не показывался. Пригласил Нагметова. Потребовал от них, чтобы они вплотную занялись стройкой и сказал, что подам на расторжении договора. Но Нургалиев заверил, что всё успеет. Ждал две недели. Но Нургалиев сам отказываться от объекта не собирался. В середине июля мне Нургалиев сказал, что проблема решена. Стройку надо было завершать любыми способами, - рассказал Уксукбаев.
Позже подсудимый узнал, что Нургалиев вывел на счета своих родственников 300 миллионов тенге. Также из записей подсудимый приводит пример про Атыраускую область, якобы там шагу не ступишь, пока не «
отстегнёшь»
. При этом Нургалиев соглашается с ним.
- Тут логично было бы напомнить Нургалиеву, что он тоже отстегнул. Ведь его задача была записать моё признание. О том, что нет упоминания взятки, подтверждает заключение филологической экспертизы по стенограммам. Это подтверждает, что я не виновен и в том, что меня обвиняют. И даже если у Нургалиева и Нагметова были между собой какие-то денежные разбирательства, я не был в курсе. Еще я узнал, что у Нургалиева нет спецтранспорта и всю технику он арендует. За аренду трактора он платит от 9 до 12 тысяч тенге в час. Предложил трактор супруги в аренду за четыре тысячи тенге в час, это вдвое дешевле. Цена оговаривалась с Исламом. Это была аренда с последующим выкупом за 9 миллионов тенге. Я рассчитывал продать дороже, но с тем, что они будут платить аренду до выкупа - согласился, - отметил он.
Из обращения Уксукбаева стало известно, что был составлен договор аренды с рассрочкой до марта 2021 года. В марте Нагметов не смог отдать ему деньги, сказал, что Нургалиев не рассчитался за строительство и обещал отдать деньги за аренду в июне. В июне он отметил, что вложил около трёх миллионов на ремонт: отремонтировал мосты, коробку передач и двигатель. Попросил отсрочку до августа. В августе снова сказал, что денег нет.
- А уже в сентябре я сказал Исламу, чтобы он выставил трактор на продажу, так как мне нужны были деньги. На что Ислам ответил, что там полетела гидравлическая система и он оплатил 600 тысячи тенге. После Ислам попросил трактор оставить на объекте пока с ним не рассчитается Нургалив и в скором времени пообещал отдать 4 миллиона тенге в счёт погашения долга за трактор. Оставшуюся сумму вернуть до конца 2021 года. Все деньги получены как за мой собственный трактор. Почти год он находился в аренде и работал на стройке, и супруга не получила ни копейки за него. Но за это ни Ислам, ни Нургалиев мне не заплатили. В разговоре с Нургалиевым я так и говорю, что в дураках остаюсь я один, стройка замороженная, за аренду не выплатили ни копейки. Если бы я получил 130 миллионов тенге, я бы не был бы дураком. При такой сумме, я мог бы ещё четыре таких купить. При моем задержании сообщают, что встречался и получал деньги. Объясняю, эти деньги за аренду трактора, это есть в момент задержания, - сказал Уксукбаев.
А после свою речь заключил словами: «Я прошу справедливо решить мою судьбу, от приговора зависит не только моя жизнь, но и жизнь моих детей и родителей».
Также в суде выступили защитники Уксукбаева, они полностью поддержали его, и привели все доводы доказывающие невиновность подсудимого.
С чего все начиналось?
Согласно обвинительному акту
, в 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. По версии обвинения, за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге.
Ранее суд допросил супругу Нургалиева Мейрамгуль Суюншалиеву
, которая рассказала, что на ее мужа оказывалось давление, руководителя управления госдоходов ЗКО Бибигуль Ниеткалиеву,
которая пояснила, как проводился тендер на определение подрядчика и директора ТОО «Байлы» Талгата Исабекова
, который заявил, что счетами их генподрядчика руководитель субподрядчик в лице Алибека Нургалиева, а все бухгалтерские дела вела его супруга. Позже выяснилось, что Нургалиев привлек к строительству свою «бригаду строителей»
в лице супруги, тещи и сестры жены и регулярно перечислял на их счета немалые средства.
В июле суд приступил к допросу самого Армана Уксукбаева
, который сразу же обозначил, что взятку он не получал, с гражданским иском в 130 миллионов тенге не согласен и надеется на объективное и справедливое решение суда. Он заявил, что не стал во время следствия давать показания, так как не доверял борцам с коррупцией, а дело рассматривалось не достаточно тщательно.
