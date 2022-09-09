Сегодня освоение одного из самых крупных в мире Карачаганакского месторождения неразрывно связано с широкомасштабными инвестициями и передачей Республике Казахстан современных технологий и передового опыта, накопленного компаниями-партнерами по КПО: Eni, Shell, Chevron, LUKOIL и «КазМунайГаз». Приветствуя собравшихся, генеральный директор КПО Джанкарло Рую отметил, что 25 лет со дня подписания ОСРП является важной вехой в истории Карачаганакского проекта. Участникам мероприятия был продемонстрирован фильм об истории, сегодняшнем дне и перспективах Карачаганака. Большое значение Карачаганака для Казахстана особо подчеркнул в своем выступлении Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. По его словам, область, считающаяся аграрно-индустриальным регионом, благодаря подписанному 25 лет назад соглашению, стала развиваться в нефтегазовом направлении. КПО является самым крупным работодателем и налогоплательщиком области. На Карачаганаке задействованы 18 тысяч человек. 15 тысяч из них — жители Западно-Казахстанской области. В честь юбилея, в Аксае был организован праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады.