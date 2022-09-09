По данным «Казгидромета», 10 сентября на востоке ЗКО ожидаются гроза и усиление ветра. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +6..+8. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет гроза. Днём будет +17..+19 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - гроза. Днём ожидается до +13..+15 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
