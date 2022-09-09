- Преподаватель и медсестра оказывали первую помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи также пыталась реанимировать студента, - информировали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении образования ЗКО сообщили о гибели студента третьего курса Уральского политехнического колледжа. Валихан Нурлыбекулы внезапно упал во время урока физкультуры.Несмотря на приложенные усилия, юноша скончался. В управлении уточнили, что студент не получал никаких ударов и травм, падение произошло без очевидной причины.