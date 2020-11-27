Алина Касым Алина Касым является студенткой высшего педагогического колледжа имени Ж.Досмухамедова. Девушка активно участвовала в республиканском проекте "ТОП-100 лучших студентов Казахстанских колледжей" и заняла призовое место. Конкурс проводится в стране второй год подряд. Как сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО, вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова провела онлайн конференцию, где поздравила победителей конкурса. Кроме этого, она пообщалась с каждым студентом, выслушала их мнение, создав тем самым открытый и конструктивный диалог. – Я очень рада видеть сегодня таких активных молодых и талантливых людей. От вас зависит будущее Казахстана и будущее нации. Для вас сегодня создаются все условия, вы можете получать качественное и доступное образование. В будущем я очень надеюсь, что мы сможете реализовать себя в той сфере, которую вы выбрали для себя, - отметила Шолпан Каринова. Руководитель управления образования Айгуль Мынбаева в свою очередь тоже поздравила победительницу проекта "ТОП-100 лучших студентов Казахстанских колледжей" и назвала ее гордостью всего западного региона. Алине Касым вручили диплом победителя, благодарственное письмо от руководителя управления, а также денежный сертификат на 100 тысяч тенге. Директор высшего педагогического колледжа имени ЖДосмухамедова Светлана Бахишева вручила победительнице сертификат и дали направление на трудоустройство в СОШ №50.