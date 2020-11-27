С начала транспортные полицейские изъяли почти 260 кг осетровых видов рыб и восемь килограммов черной икры. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, в международном аэропорту Атырау при досмотре личных вещей в сумке одного из пассажиров было обнаружено и изъято рыба осетровых пород. Общий вес находки составил 9 кг. В ходе проверки было установлено, что владельцем сумки является 33-летний житель Западно-Казахстанской области, который хотел вылететь авиарейсом Атырау-Москва. – По данному факту было начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - сообщили в пресс-службе ведомства. Приговором Атырауского городского суда №2 правонарушителю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. С начала года на участке обслуживания ДП на транспорте зарегистрировано 36 фактов подобных фактов.