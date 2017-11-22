По словам Йорна РОЗЕНБЕРГА, он приехал в ЗКО впервые. - Я являюсь генеральным консулом Германии. Больше года работаю на территории Южного и Западного Казахстана. Сегодня меня сопровождает экономическая делегация представителей крупных немецких компаний, таких как "Bosh". Они заинтересованы вложением инвестиций в проекты западного региона. Завтра мы посетим учебные заведения и поговорим о том, каким образом углубить сотрудничество в области обучения и образования, - пояснил Йорн РОЗЕНБЕРГ. Кроме того, Йорн РОЗЕНБЕРГ отметил, что основная задача его визита - побольше узнать регион и познакомиться с акимом ЗКО.