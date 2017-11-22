По словам руководителя отдела земельных отношений г. Уральск Армана БИСИМБАЛИЕВА, земельный аукцион пройдет 12 декабря в городском акимате. - Чтобы участвовать в аукционе, потенциальным покупателями необходимо внести сумму гарантийного взноса, которая для каждого участка установлена отдельно. Первоначальная стоимость участков составляет 10% от общей суммы оценки, - заявил Арман БИСИМБАЛИЕВ. Начальная стоимость участков варьируется от 44 до 327 тысяч тенге. - Всего у нас будут выставлены на торги пять земельных участков. Два из них находятся в поселке Деркул, их площадь - 0,04 гектара, два - в поселке Круглоозеоное площадью 0,06 гектара и один в районе старого аэропорта на пересечении улиц Кажымукана и Алаш, его площадь 0,2 гектара, - сообщил руководитель отдела земельных отношений. Так, первоначальная стоимость участка в поселке Круглоозерное составляет 47 455 тенге и 44 015 тенге, в Деркуле - 52 416 тенге и в старом аэропорту - 327 600 тенге. Цена участков будет увеличиваться на 5-10% от первоначальной оценочной стоимости. Условия проведения аукциона: аукцион проводит аукционист. Аукцион по каждому объекту торгов начинается с объявления аукционистом его наименования, краткой характеристики, метода проведения аукциона, начальной цены и шага изменения цены. Аукцион проводится по английскому методу (на повышение начальной цены). Аукционист объявляет об изменении шага в процессе торгов. При этом, шаг изменяется в пределах от пяти до десяти процентов текущей цены объекта. Аукционист объявляет начальную цену объекта и шаг увеличения цены. Поднятием номера участники торга повышают стартовую цену, но не менее чем на объявленный шаг. Аукционист объявляет аукционные номера, участвующие в аукционе по объекту, закрепляет цену и предлагает ее повысить. Аукционист объявляет участника, предложившего наиболее высокую цену за объект. Аукционист трижды повторяет последнюю цену объекта и, при отсутствии других поднятых номеров, с ударом молотка объявляет о продаже данного объекта. После определения победителя торгов, продавец на случай невыполнения процедур проведения торгов, а также соответствующих обязанностей по заключению и исполнению условий договора купли-продажи, предлагает право на покупку объекта участнику, назвавшему на торгах вторую по величине цену за данный объект (второй покупатель). Условия продажи аренды земельных участков и перечень обременений (ограничений): покупатель обязан: подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения, заключить договор купли-продажи права аренды земельного участка с ГУ «Отдел земельных отношений города Уральск» в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего постановления акимата города Уральска и исполнить обязательства по нему, заключить договор об условиях освоения, использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, при необходимости предоставить заинтересованным лицам право ограниченного пользования земельным участком (сервитут), своевременно оплачивать арендную плату, обременения (ограничения) на все земельные участки отсутствуют. Аукционная стоимость участка, зафиксированная на торгах, оплачивается в виде авансового платежа в размере 50% в срок не позднее 5 банковских дней после подписания договора купли-продажи, а оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. Примечание: Гарантийный взнос по каждому объекту торгов вносится отдельно. Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо представить: для физических лиц: 1) заявка на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) документ, удостоверяющий полномочия представителя; для юридических лиц: 1) заявка на участие в аукционе; 2) платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса; 3) не резиденты представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и русский языки; 4) документ, удостоверяющий полномочия представителя. Для подтверждения достоверности копий предъявляются оригиналы для сверки. Регистрация участников аукциона производится со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 24 (двадцать четыре) часа до начала аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Уральск, пр. Достык-Дружба, 182/1, 2п-кабинет, телефон для справок: 8 (7112) 50-08-75.