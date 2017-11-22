АО «Кселл» объявляет о запуске для абонентов Kcell уникального на казахстанском рынке тарифного плана - «Мобильный круг». Новинка позволяет подключить к одной из доступных опций Мобильный круга (S, M, L или XL) группу до 5 пользователей и делить определенный объем интернет-трафика, а также минуты на других сотовых операторов РК между ними по своему усмотрению или взаимной договоренности, при этом звонки внутри сети Kcell/Activ по 0 тенге и определенное количество SMS внутри сети доступны всем участникам группы для общего пользования.
- Вам больше не надо беспокоиться о том, когда и сколько минут и гигабайтов интернета вы должны оплачивать за своих близких на каждом из их тарифных планов, - прокомментировала директор по развитию массового рынка АО «Кселл» Ирина Савина
. - Мобильный круг - это простой, удобный и экономичный способ совместного использования пакета услуг связи участниками одной группы с единой абонентской платой. Теперь вы сами можете определять количество гигабайт интернет-трафика и минут на других сотовых операторов РК для каждого участника вашей группы. И эти лимиты можно менять ежемесячно в зависимости от желания и потребностей.
Если вы пользуетесь несколькими гаджетами с SIM-картами Kcell (смартфон, планшет, роутер), вы можете включить и их тоже в свой Мобильный круг.
Тарифный план «Мобильный круг»
доступен в следующих опциях:
- Пакет услуг связи внутри группы распределяется по вашему желанию, - добавила Ирина Савина
. - Если не выделять его каждому пользователю отдельно, то он будет использоваться всеми членами группы одновременно. Можно распределить весь интернет-трафик на два или три члена группы, а остальные смогут свободно общаться внутри сети Kcell/Activ. Еще один вариант - подключить к группе несколько своих гаджетов (планшет, роутер) и распределить на них часть интернет-трафика.
До 31 декабря 2017 года действует акция: вне зависимости от количества пользователей абонентская плата по тарифным планам «Мобильный круг» будет взиматься согласно минимально установленному размеру - для «Мобильный круг S» составит 2900 тенге, для «Мобильный круг M» - 3900 тенге, «Мобильный круг L» - 4900 тенге.
Например, если равномерно распределить тарифный план «Мобильный круг S» с условиями по акции на пять пользователей, то в месяц каждый из них получит по 5 ГБ интернет-трафика, по 24 минуты на других сотовых операторов РК, безлимитные минуты и часть из 500 SMS внутри сети Kcell/Activ. И все это всего за 2900 тенге в месяц или 580 тенге на человека, которые оплатит «глава» группы.
Мобильный круг доступен для подключения только абонентам Kcell с авансовым порядком расчетов. Если в группу Мобильного круга захотят войти абоненты Activ или других сотовых операторов, они могут перенести свои номера в сеть Kcell с помощью услуг «Смена товарного знака обслуживания» или «Перенос номера»
в любом из магазинов Kcell/Activ.
Подключить тарифный план и управлять распределением трафика, включенного в тарифный план, можно через личный кабинет на сайте www.kcell.kz
. Дополнительная информация по тарифному плану доступна по ссылке http://kcell.mobi/mobilecircle
Промо-ролик о новом тарифном плане «Мобильный круг» здесь
Инфо-ролик по подключению тарифного плана «Мобильный круг» и распределению трафика здесь
