Задержанный воспитывался в детском доме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал родственник подозреваемого Ринат КОЛЕСНИКОВ, задержанный воспитывался в детском доме. - Так сложилось, что у него нет своего дома. Ему сейчас всего-то 25 лет. У него много друзей, которые могут охарактеризовать его только с положительной стороны. С малых лет он начал работать в шиномонтажке. В настоящее время у него нет своего жилья, он часто приходил к нам в гости, - отметил Ринат КОЛЕСНИКОВ. Кроме того, родственник подозреваемого отметил, что у задержанного алкогольная зависимость. - Он очень долго пил, уже где-то года три изо дня в день. Но вот решил бросить употреблять алкоголь. На третий день после этого совершил такой поступок. Почему он это сделал - никто не знает, конечно, мы его не оправдываем. Тогда он был явно не в себе, в последнее время рассказывал нам, что часто слышит чьи-то голоса, - рассказал Ринат КОЛЕСНИКОВ. Напомним, 21 ноября неизвестный парень схватил малыша, когда мама прогуливалась с ним по улице, и стал убегать. Прохожие вызвали сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 25-летний житель города Уральск. Он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.