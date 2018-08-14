Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам гендиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Мурата БАЙМЕНОВА, по данным на июль, АО "Жайыктеплоэнерго" должно за газ 314 миллионов тенге. Однако руководство компании, как говорится, не сидит на месте и делает все возможное, чтобы погасить долг. - Сейчас все сотрудники, в том числе и я, переведены на 4-часовой сокращенный рабочий день, - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ. - У нас создано 15 групп, которые ежедневно в 18.00 обходят задолжников. Это дает свои результаты. Так, в четверг (9 августа - прим. автора) группы обошли 1523 квартиры, хозяева 97 квартир оплатили долги на сумму 634 тысячи тенге. В пятницу (10 августа - прим. автора) наши сотрудники обошли 2186 квартир, владельцы 79 из них оплатили задолженность на сумму 583 тысячи 679 тенге. Такие рейды проходят ежедневно. По словам гендиректора уральской ТЭЦ, когда именно дадут газ - пока неизвестно. Сейчас городские власти решают, каким образом можно исправить ситуацию с газом. Однако, как утверждает руководство компании, вся проблема в жителях города, потому что они не оплачивают тепло и горячую воду, которыми пользуются. А из-за этого потом страдает весь город.