8-летний Николай Керцман пообещал больше не угонять авто, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Комиссия по делам несовершеннолетних рассматривала дело второклассника Коли, который за неделю угнал 3 автомашины, 13 августа. Заседание проходило под председательством и.о акима города Мирболата НУРЖАНОВА. В ходе заседания директор школы, в которой учится мальчик, а также классный руководитель рассказали, что семья у мальчика полная и вполне благополучная. Как выяснилось, плохое влияние на Колю мог оказать мальчик по имени Никита. Он старше Коли на 4 года и учится в той же школе. По словам директора Гибарат УРЫНГАЛИЕВОЙ, Никита как раз-таки из, так называемой, неблагополучной семьи и вполне мог оказать негативное влияние на Колю. - Никита мне сказал сесть в машину. Но сам не стал садиться в машину. Я сел и поехал. Я знаю, что сделал нехорошо. Обещаю больше так не делать, -заявил Николай КЕРЦМАН. По итогам комиссии было решено привлечь родителей к административной ответственности по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей" и в случае повторения подобных ситуаций, комиссия будет ходатайствовать о том, чтобы лишить папу и маму родительских прав. Колю же решено было полностью оградить от общения со старшеклассниками. Городскому отделу образования было дано задание зачислить мальчика в технический кружок, где он сможет заниматься техникой под присмотром педагогов. Напомним, 8-летний Николай за неделю угнал три автомашины. Вечером 6 августа мальчик угнал автомобиль "Сузуки". По пути он зацепил "Ладу Гранту". Тогда ребенок рассказал, что угнать авто его подговорил друг. Отец мальчика и вовсе рассказал, что сын сидел дома и учил таблицу умножения. Далее уже 9 августа Коля совершил очередной угон автомашины марки  "Тойота",которая стояла неподалеку от магазина "Теремок". Следует отметить, что, угнав автомобиль, мальчик врезался в колонну под мостом. В третий раз он сел за руль автомобиля Hyundai и врезался в бетонные блоки, которые установлены на ремонтируемом участке улицы Штыбы. К счастью, во всех трех случаях никто не пострадал. Однако отцу  придется возмещать причиненный материальный ущерб в сумме 1,4 млн тенге. Стоит отметить, что полицейские заявили что будут проводить мальчику психиатрическую экспертизу, а родителей привлекут к административной ответственности по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей". Директор школы, в которой учится Николай, рассказала, что мальчик занимается на отлично. Фото Медета МЕДРЕСОВА