Домбра (каз. домбыра) — казахский народный двухструнный щипковый музыкальный инструмент.Также является народным инструментом у ногайцев. Применяется в качестве аккомпанирующего и сольного, а также основного инструмента в казахской народной музыке. Используется современными исполнителями. Корпус грушевидной формы и длинный гриф, разделённый ладами. Струны обычно настроены в кварту или квинту. Одним из величайших домбристов является казахский народный музыкант и композитор Курмангазы, оказавший большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры, в том числе и — музыки на домбре: его музыкальная композиция «Адай» популярна в Казахстане и за рубежом.

Организатором «Домбыра party» стали активисты ОЮЛ «Ассоциация молодежных организаций Западно-Казахстанской области». Музыкальный вечер национальной музыки был организован при поддержке управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области в целях популяризации статьи президента «Рухани жаңғыру» и возобновления казахских традиций и обычаев, а также национальной музыки и инструментов среди населения. Участие в «Домбыра party» приняли талантливые студенты музыкального колледжа им. Курмангазы и колледжа им. Ж. Досмухамедова. - Ранее все наши вечера домбровой музыки проходили на новой площади. Из-за погодных условий вечер "Домбыра party" впервые проходит в торговом центре. Как видите, зрителей собралось много, и это понятно. Наши традиции, национальная музыка никогда не забудутся. Сегодня прозвучат известные кюи и песни. Будем рады, если зрители присоединятся к нам, исполнив музыкальные композиции, которые они знают, - сообщила менеджер ОЮЛ "Ассоциация молодежных организаций ЗКО" Аида АбИЛХАСАН. Мероприятие собрало огромное количество зрителей. Люди семьями останавливались, чтобы послушать музыку. Желающих присоединиться к вечеру домбровой музыки было немало. Некоторые сыграли на домбре кюи "Балбырауын", "Қосалқа", "Келіншек", "Адай" и другие, а студенты музыкального колледжа подыгравали им на домбре, кобызе и баяне. Как отметили организаторы, такие вечера будут по возможности проходить чаще.