Домбра (каз. домбыра) — казахский народный двухструнный щипковый музыкальный инструмент.Также является народным инструментом у ногайцев. Применяется в качестве аккомпанирующего и сольного, а также основного инструмента в казахской народной музыке. Используется современными исполнителями. Корпус грушевидной формы и длинный гриф, разделённый ладами. Струны обычно настроены в кварту или квинту. Одним из величайших домбристов является казахский народный музыкант и композитор Курмангазы, оказавший большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры, в том числе и — музыки на домбре: его музыкальная композиция «Адай» популярна в Казахстане и за рубежом.Анна СУВОРОВА
