14 октября состоялась осенняя посадка деревьев на новой площади с участием ветеранов, депутатов, активной молодежи города и сотрудников областного и городского акиматов. В этот день были посажены деревья хвойных и лиственных пород - ели и сирень. - Сегодняшнее мероприятие по посадке деревьев проходит в плановом режиме по благоустройству города. Дорога вдоль новой площади уже заасфальтирована, теперь мы приступили к озеленению данного участка. Будет посажено около 400 деревьев, из них 100 сиреней и 300 елей. За весь период осенней посадки деревьев планируем высадить 10 тысяч деревьев, - сообщил заместитель акима города Алтынбек Кайсагалиев. В осенней посадке деревьев приняли участие и строители. По словам директора ТОО "Отделстрой" Валентины Михно, в акции по озеленению города она и работники ТОО принимают участие во второй раз. - Я уверена, что новая площадь Уральска станет самым красивым и любимым местом горожан и гостей города, - заявила Валентина МИХНО. Нужно отметить, что горожане были рады такому событию. - Мы живем в этом районе. Очень рады, что здесь сажают деревья, так как это чистый воздух для нас, - говорит жительница города Асия.