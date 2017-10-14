По сообщению пресс-службы управления физической культуры и спорта ЗКО, в соревнованиях принимают участие 30 спортсменов. В двухдневном чемпионате будут выявлены сильнейшие 10 боксеров, которые будут защищать честь области на республиканских соревнованиях по боксу, которые пройдут уже в следующем месяце в Шымкенте. Как отметил старший тренер ЗКО по боксу Саттар СУЛТАНГАЛИЕВ, в области данным видом спорта занимаются около 1000 спортсменов, и их число постоянно растет. Это стало возможным благодаря открытию школы бокса имени Данияра ЕЛЕУСИНОВА при Дворце школьников и молодежи г.Уральска.