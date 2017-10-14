Массажный кабинет для детей с ограниченными возможностями открылся в с.Алмалы Махамбетского района в семейно-врачебной амбулатории. В рамках проекта "Start up-Акдемии" РФ АО ФРП "Даму" по Атырауской области молодой девушке помогли написать бизнес-план и защитить проект на конкурсе. В итоге на развитие своего дела в качестве поддержки 25-летняя Райхан ХАЙРУЛЛИНА получила 150 тысяч тенге от предпринимателей региона. Массажный стол в новый кабинет помогла приобрести председатель Союза женщин предпринимателей Казахстана по Атырауской области "Шапагат" Айгуль БАЯМИРОВА. В рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса-2020" начинающий предприниматель получила грант в размере 711 тысяч тенге. - На полученные деньги я приобрела оборудование в свой кабинет, сделала ремонт, а также закупила все необходимое для работы. В кабинете работаю пока одна, в день планирую обслуживать порядка 25 детей и взрослых, основную часть обратившихся, конечно, будут составлять дети с ограниченными возможностями, которых в нашем селе немало, - рассказала Райхан ХАЙРУЛЛИНА. Сегодня в селе Алмалы проживает свыше 3 тысяч жителей. Лечиться в местную семейно-врачебную амбулаторию приезжают и сельчане из соседнего поселка Береке, а это еще порядка 2 тысяч человек. Сегодня в очереди за массажем стоит около 40 детей с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Райхан ХАЙРУЛЛИНА надеется, что с открытием ее массажного кабинета большинство детей пройдут необходимую реабилитацию и лечение. С начала года в рамках проекта "Start up-Академии" РФ АО ФРП "Даму" было обучено 95 человек, из них 4 стартапера воспользовались государственной поддержкой в рамках Единой программы развития бизнеса "ДКБ-2020". Также в рамках данной программы проект по открытию массажного кабинета в с.Алмалы Махамбетского района получил безвозмездный грант на сумму 711 тысяч тенге. Данная программа позволила начинающей предпринимательнице реализовать свой проект в сельской местности. Отметим, что консультанты "Start up-Академии" оказывают всем желающим консультационно-практическое сопровождение по вопросам создания и развития бизнеса, помощь в подготовке питчей, регистрации в качестве субъекта МСБ, подготовке пакета документов и бизнес-плана при подаче заявки на получение финансовой поддержки. По окончании обучения участники программы имеют возможность презентовать свои стартап-проекты перед членами жюри, в состав которого входят банки второго уровня, госорганы и ведущие предприниматели области.