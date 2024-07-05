По словам руководителя управления внутренней политики Атырауской области Гульнур Суйеуовой, вступить в "Жасыл ел" могут все желающие.

- В целях восстановления, благоустройства и озеленения города Кульсары, пострадавшего при паводках, впервые в рамках программы «Жасыл ел» запущена работа строительного отряда. В его ряды могут вступить все желающие, - рассказала Гульнур Суйеуова.

Стоит отметить, что на этот раз молодым людям, работающим в строительном отряде «Жасыл ел», заработная плата будет выделяться не только из местного бюджета, но, и дополнительно выплачиваться строительными компаниями, работающими на территории Кульсары.

Желающие стать бойцами строительного отряда «Жасыл Ел» могут получить информацию по номеру: 8 705 557 52 44, уточнили в оперштабе по ЧС.







