Кража сейфа с миллионом тенге внутри попала на видео в ЗКО

В ночь на 29 июня неизвестный проник в один из офисов, расположенных в центре города, и похитил железный сейф, в котором находилось около одного миллиона тенге, сообщает Polisia.kz.

— Подозреваемого 26-летнего местного жителя задержали. Он находится под стражей в изоляторе временного содержания. Украденный сейф изъяли. По уголовному делу проводят расследование, — сообщили в полиции, не уточнив при этом, успел ли похититель потратить деньги.

К слову, за шесть месяцев этого года зарегистрировали 491 преступление, раскрываемость которых составляет 79%.