В Уральск пригласили сотрудников Казахстанского дорожного научно-исследовательского института, которые вызвались помочь в решении проблемы с плохими дорогами в области. Отметим, что дороги региона считаются одними из худших в стране, что вызывает справедливое нарекание со стороны населения. По данным областного акимата, в этом году на строительство 502 километров дорог выделено порядка 100 миллиардов тенге.

По словам вице-президента научного института Нурлана Смаилова, они занимаются совершенствованием научно-технической базы, повышением квалификации работников дорожной отрасли, цифровизацией, проводят научные исследования в сфере автодорог, проектируют трассы и мосты и проводят оценку безопасности и паспортизацию дорог. На базе института функционируют две аккредитованные лаборатории.

– Наш институт разработал цифровую единую базу дорожно-строительных материалов и новых технологий. В ней содержатся реестры новых технологий, асфальтобетонных заводов, аккредитованных лабораторий и вся необходимая информация, касательно отросли дорожного строительства, - сказал Нурлан Смаилов.

Руководитель департамента «КазДорНИИ» Мейрамгуль Кабдыгалиева говорит, что на единой базе rcmbase.kz представлены карты карьеров и заводов, а также инертных материалов.

– В последнее время на рынке Казахстана появилось очень много стабилизаторов. Подрядчик показывает красивые слайды красивых дорог, говорит, что материал из Венгрии или Германии. Ему выделяют бюджетные средства, он строит и уезжает. Оправдывает ли его работа тех денег - дорожники знают печальный опыт. К примеру, в Актау применили стабилизаторы во время строительства очень большой дороги. Через 10 месяцев дорога развалилась. Стабилизатор, который должен был укрепить дорожное основание, дал обратный эффект. Потому что не было учтено, что европейский стабилизатор не подходит для наших дорог. Во-первых, у нас другая климатическая зона, во-вторых, в Атырау засоренные грунты. Произошла химическая реакция и дорога развалилась, - утверждает Мейрамгуль Кабдыгалиева.

По её словам, в реестре единой базы содержатся 98 материалов, это и стабилизаторы и модификаторы. Любой желающий может получить нужную информацию через этот сайт, в том числе по асфальтобетонным заводам. Кстати, Кабдыгалиева заявила, что из 401 АБЗ в стране только 51 завод соответствует всем требованиям. Что касается ЗКО, то здесь функционируют 23 завода и не все соответствуют стандартам. Так, в регионе работают шесть заводов Украины, шесть из Китая, один из Германии. Остальные просто не предоставили данные.

– Мы просили их, звонили, но на контакт они не идут. Исследования мы проводили не онлайн, а выезжали на место, запрашивали то, что должно быть на заводе для качественной работы. Ничего лишнего не запрашивали. Но, к сожалению, есть заводы, которые вообще работают «на глаз», нет дозаторов, весов, материалы хранятся как попало, на грязных площадках. 28 мая мы направили письмо в министерство с рекомендациями обратить внимание на это. Только единичные заводы по стране отправили доказательства об устранении нарушений, - заявила Мейрамгуль Кабдыгалиева.

К слову, ранее дорожные ученые запустили конкурс и начали применять рейтинговый метод ко всем дорожно-строительным материалам с целью улучшения качества автомобильных дорог на всех этапах строительства и содержания. Производители с низким рейтингом, чья продукция не пройдет конкурсные испытания, не будут допущены к участию в процедурах государственных закупок.

Кабдыгалиева уверена, что у ЗКО есть все возможности для строительства качественных дорог: начиная от специалистов и заканчивая благоприятной климатической зоной для дорожного строительства.

В планах ученых посетить участок строительства автодороги «Подстепное – Федоровка», асфальтобетонный завод и дорожную испытательную лабораторию.

В 19.00 в статью была внесена правка, так как пресс-служба «КазДорНИИ» сообщила, что спикер ошибся, и вместо Атырау она имела ввиду Актау.