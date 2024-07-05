По его словам, испугаются те, кто манипулирует «долларовой дубиной», сообщается на сайте bes.media.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главам государств – членов Шанхайской организации сотрудничества отказаться от доллара.

В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС.

— Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40% населения, около трети мирового ВВП в долларовом исчислении по паритету покупательской способности, только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Российская Федерация, — сказал Лукашенко. — Все дрожим перед этим долларом. Ну давайте, наконец, сделаем определённые шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите, испугавшись, те, кто манипулирует "долларовой дубиной", поймут, что дальше так быть не может.