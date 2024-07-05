Казахстан – одна из стран, где жители активно интересуются криптовалютами. Нынешний курс биткоина к доллару постоянно растет, поэтому казахстанцы активно осваивают криптотрейдинг.

Что такое криптотрейдинг?

В широком смысле этого слова криптотрейдинг – это процесс торговли криптовалютами с целью получения прибыли. Торговля осуществляется на специальных биржах, которые должны иметь лицензии разрешительного органа для осуществления такой деятельности.

Кроме того, трейдеры используют криптообменники. С их помощью можно менять одни цифровые активы на другие или переводить их в фиатные средства.

Для хранения накопленных сбережений используются криптокошельки. Это могут быть:

онлайн-кошельки – позволяют хранить средства на бирже (не самый безопасный способ);

программные – специальные приложения для смартфонов или программы для ноутбуков (ПК);

аппаратные – физические устройства.

Наиболее безопасный способ – использование физических криптовалютных кошельков.

Как стать успешным трейдером

Процесс криптовалютного трейдинга не терпит дилетантского отношения. Прежде чем купить один из цифровых активов, необходимо не просто узнать информацию о нем, но и изучить все базовые понятия криптотрейдинга (теоретическую базу, основные термины).

Также пользователь должен иметь четкую стратегию действий и не отступать от нее, полагаясь на эмоции. Детальнее узнать о стратегиях можно в интернете.

Успешный трейдер продолжает учиться постоянно. Рынок криптовалют меняется, нужно идти в ногу с этими изменениями и даже быть на шаг впереди. Ведь появляются новые удобные инструменты для управления бизнес-процессами, которые нужно уметь использовать. Со временем трейдер начинает сам замечать определенные важные закономерности и действовать в зависимости от изменений.

Даже трейдеры с большим опытом постоянно используют обучающие материалы, которые помогают двигаться вперед. Каждый из успешных инвесторов в крипту тоже был новичком, поэтому, познавая новое, можно также со временем получать солидную прибыль.