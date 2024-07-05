Люди не могут ходить, еда лежит на полу: в Уральске в очередной раз разогнали стихийную торговлю на рынке

Заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев проинспектировал территорию центрального рынка. К слову, именно это место вызывает множество нареканий со стороны горожан. Тротуары буквально заполонили стихийные торговцы. Торговля здесь идет с раннего утра до позднего вечера. Прямо на улице продают всё: начиная от одежды и заканчивая свежей рыбой. Заставленные коробками и ларьками пешеходные дорожки мало чем напоминают тротуары.

Ещё одна причина недовольства горожан - это антисанитария, царящая на месте стихийной торговли. Испорченные фрукты и овощи, ненужные коробки и пластиковые бутылки можно заметить буквально везде.

– К стихийной торговле отношусь негативно. Ну, что это такое? Здесь не проехать, не пройти. Для этого есть специально отведенные места: павильоны, торговые дома, магазины и крытые рынки. Ну, посмотрите сами, в 40-градусную жару прямо на улице продают рыбу и мясо, а потом удивляемся откуда у нас кишечные палочки и отравления. На рынке давно пора навести порядок. На Жаике же навели, сейчас там красоту сделали, лавочки поставили, чистота везде, - возмущается жительница города Тамара.

Отметим, что власти регулярно проводят рейды на этом участке и разгоняют нарушителей. Однако, как показывает практика, буквально через пару часов все возвращаются на свои места и торговля продолжается.

На этот раз власти решили действовать более решительно. На место стихийной торговли пригнали спецтехнику и загрузили в неё ларьки торговцев.

– Посмотрите во что вы превратили тротуар! Люди не могут пройти, еда валяется на земле, отходы выбрасываются прямо здесь. Если не прекратите, то вас оштрафуют два раза: за загрязнение общественного места и за незаконную торговлю. Если не позовете хозяев, то штраф будет наложен на вас. Мы же не можем каждый день сюда приходить и контролировать, - сказал Жандос Дуйсенгалиев стихийным торговцам.

Вместе с представителями акимата присутствовали санврачи и полицейские. После рейда территория центрального рынка заметно преобразилась и очистилась. Однако горожане уверены, что спустя пару часов он вновь обретет привычный облик.