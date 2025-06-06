Также в регионах ожидается сильный ветер.

Дождь, гроза, град: коротко о погоде на 7 июня в Западном Казахстане

По данным РГП «Казгидромет», 7 июня в Западно-Казахстарнской области ожидается дождь с грозой, град, ветер с порывами до 20 метров секунду. Днем +30 градусов, ночью +15.

Сильный дождь с градом ожидается в Атырауской области. Температура воздуха днем +30 градусов, норчью +18.

Сильный дождь, грозу и град синоптики прогнозируют и в Актюбинской области. Днем в регионе ожидается до 28 градусов тепла, ночью +20.

В Мангистауской области сильный дождь, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +22.