По данным РГП «Казгидромет», 7 июня в Западно-Казахстарнской области ожидается дождь с грозой, град, ветер с порывами до 20 метров секунду. Днем +30 градусов, ночью +15.
Сильный дождь с градом ожидается в Атырауской области. Температура воздуха днем +30 градусов, норчью +18.
Сильный дождь, грозу и град синоптики прогнозируют и в Актюбинской области. Днем в регионе ожидается до 28 градусов тепла, ночью +20.
В Мангистауской области сильный дождь, град, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +30 градусов, ночью +22.