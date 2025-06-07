В рамках комплексного плана на 2025 год запланировано высаживание 8,2 миллиона лесных культур на 2 220 гектарах в государственном лесном фонде.

В рамках комплексного плана на 2025 год запланировано высаживание 8,2 миллиона лесных культур на 2 220 гектарах в государственном лесном фонде. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Сырым Тлегенов. По его данным, на данный момент на 844 гектарах государственного лесного фонда высажено 3,1 миллиона лесных культур. Теперь высадку продолжат осенью.

— С 2021 по 2027 год в государственной лесной зоне области планируют высадить лесные культуры на 15 228 гектарах и ещё дополнительно на 6 253 гектарах. В общей сложности планируют высадить 56,6 миллиона деревьев, — пояснил спикер.

Выполнено: 2021 год: 900 га / 3,5 миллиона деревьев (100%); 2022 год: 1943 га / 7,1 миллиона деревьев (88%); 2023 год: 3220 га / 11,9 миллиона деревьев (100%); 2024 год: 2087 га / 8,2 миллиона деревьев.

Планы на следующие годы: 2025 год: 2220 га / 8,26 миллиона деревьев; 2026 год: 2370 га / 8,8 миллиона деревьев; 2027 год: 2555 га / 9,5 миллиона деревьев.



— Всего с 2021 по 2025 год в области в государственном лесном фонде высадят 33,8 миллиона деревьев, что составляет 59,7% от общего плана. В оставшиеся годы планируется посадка 22,8 миллиона деревьев, — отметил Сырым Тлегенов.

Также заместитель руководителя департамента сообщил, что в борьбе с опустыниванием высаживаются саксаул и джузгун. Весной 2025 года в районе села Жантемир Тайпакского лесничества на площади 8,1 га было высадили 27 тысяч саксаулов. Кроме того, осенью в области планируют высаживание 3 тонн семян джузгуна.