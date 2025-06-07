При этом во всех этих случаях темпы роста средних зарплат (5-6,5% по сравнению с 2023 г.), не догнали темпов роста цен в 8,7%.

В 2024 году номинальная среднемесячная заработная плата мужчин в целом по экономике, не считая малого бизнеса, составила 468,9 тысяч тенге, женщин – 344,5 тысяч тенге. Первый показатель вырос номинально на 12%, второй – на 10,7%. В реальном выражении рост в обоих случаях, соответственно, скромнее: 3% и 1,8% соответственно, передает канал DUTA HUB со ссылкой на Бюро нацстатистики.

— Показатели мужчин растут быстрее, чем женские, третий год подряд; соответственно, третий год подряд понемногу становится больше гендерный разрыв. Сейчас средние показатели по работникам-мужчинам в целом по всем отраслям экономики и группам занятий на 36% больше, чем у женщин. И при этом плюс-минус такой же разрыв характерен в том числе для категорий, предполагающих довольно высокий уровень подготовки. Так, в объединенной группе «руководители и госслужащие» мужские зарплаты больше женских на 38% (776,3 тысяч и 561,9 тысяч соответственно), в группе «специалисты-профессионалы» — 36% (538,5 тысяч и 395,3 тысяч тенге соответственно). Для понимания: под профессионалами подразумеваются различные категории квалифицированных специалистов от разработчиков ПО и переводчиков до врачей и юристов. Ну, а, не попадут сюда, к примеру, техники или фельдшеры; а также административный персонал вроде секретарей, - пишут аналитики.

Кстати, как отмечает канал, в группе специалистов-профессионалов женщин в два (!) раза больше, чем мужчин, хотя в целом среди попавших в статистику работников тех и других примерно поровну. При этом нужно понимать, что три четверти женщин-профессионалов заняты в образовании и здравоохранении/соцобслуживании населения. Для мужчин доля этих секторов тоже серьезная, но несравнимо ниже – 41%.

Заодно нужно сказать, что средние зарплаты хоть у женщин, хоть у мужчин в обоих этих сферах не то чтобы высоки. Среди специалистов-профессионалов в образовании показатель для женщин составляет около 360,2 тысяч тенге, для мужчин – 370,6 тысяч; в здравоохранении/соцобслуживании аналогичные уровни – 370,2 и 413,6 тысячи соответственно.

Как отмечают аналитики, при этом во всех этих случаях темпы роста средних зарплат (5-6,5% по сравнению с 2023 г.), не догнали темпов роста цен в 8,7%. Соответственно, в реальном выражении средние показатели оплаты труда у профессионалов образования и здравоохранения, как мужчин, так и женщин, в 2024 году немного упали.







