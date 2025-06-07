Мужчина обязался выплатить долг в течение 13 месяцев.

Взял кредит, но платить не стал: жительница Уральска через суд вернула деньги

Как сообщили в суде ЗКО, женщина обратилась с иском в суд и просила взыскать с ответчика суммы задолженности. Оказалось, что ранее она оформила кредит в банке для ответчика в размере 750 тысяч тенге, по которому знакомый обязался погашать ежемесячный платеж, но в последующем отказался.

Суд попытался примирить стороны, и в итоге они достигли соглашения в порядке медиации. Дело прекращено. По условиям утвержденного соглашения ответчик обязуется погасить долг в течение 13 месяцев. Также, суд постановил возвратить истцу уплаченную при обращении в суд государственную пошлину в размере 7 500 тенге.

– Медиативное соглашение, не исполненное добровольно, в установленный соглашением срок, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выписываемого судом по заявлению истца, - дополнили в областном суде.

Определение в вступило в законную силу.