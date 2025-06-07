Полицейские задержали несколько партий стратегически важного сырья, предназначенного для незаконного экспорта, сообщает Polisia.kz.

В области Жетысу оперативники департамента полиции совместно с департаментом экономических расследований и таможенной службой предотвратили попытку вывоза крупной партии свинца.

— Задержаны две грузовые автомашины, перевозившие более 60 тонн металла. Рыночная стоимость груза превышает 60 миллионов тенге. По предварительной информации, свинец предназначался для незаконной отправки за границу. Ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к организации схемы. Ранее аналогичные факты выявлены в других регионах. В Северо-Казахстанской области пресечена деятельность товарищества, пытавшегося вывезти лом черного металла под видом высоколегированной стали. Обнаружено около 1 тысячи тонн металлолома, включая 7 вагонов, подготовленных к отправке в сопредельное государство. В Мангистауской области выявлен канал морской отправки лома в страну Прикаспийского региона. На территории предприятия найдено более 400 тонн металлолома. Два контейнера были подготовлены к экспорту. По всем фактам виновные лица привлечены к ответственности, - сообщили в МВД.