На западе пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +17..+19 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.