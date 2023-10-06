Девятилетний Санжар Тайшыбай до двух лет рос и развивался как свои сверстники. Однако в двухлетнем возрасте мальчик неожиданно перестал разговаривать, даже слово «мама» для него стало непроизносимым. Тогда родители взяли кредит и отправились на лечение в Узбекистан, где их сыну поставили диагноз — задержка психоречевого развития с аутистическим спектром. Выяснялось, что на развитие такого заболевания повлияли сложные роды (в последние месяцы беременности у женщины было высокое давление – прим. автора). Во время родов её сын испытал гипоксию (пониженное содержание кислорода в организме) и родился с обвитием. Сейчас у Санжара узкие сосуды и кровь не может нормально циркулировать. Мальчика часто мучают головные боли. Родители незамедлительно приступили к лечению, семья ездит в медицинский центр Ташкента. Врачи советуют не пропускать лечение, ведь только регулярное посещение даёт результаты. Сразу после первых курсов у мальчика заметны улучшения. Следующий курс лечения помогли оплатить неравнодушные люди, ребёнку собрали один миллион тенге.
— Улучшения есть, он уже пытается разговаривать с нами. Стал более спокойный, начал смотреть мультики. Хорошо спит, ну а главное — он сам стал ходить в туалет и уже понимает, что от него хотят. На лечение мы ездим в клинику Max MeD, в неврологическое отделение. Сейчас на поездку у нас есть только 300 тысяч тенге, этого не хватит. Нужно возить каждые три месяца, но у нас финансы не позволяют. Чтобы один раз Санжара свозить на 10 дней, нужно 800 тысяч тенге. Это всё вместе: лечение, проживание и питание, — говорит мама Санжара Салтанат.
Помимо Санжара семья воспитывает ещё троих детей. Глава семейства работает в охране, а мама — домохозяйка. Пособие многодетной семьи составляет 176 тысяч тенге. Своего жилья у семьи нет, в месяц за аренду частного дома они платят 50 тысяч тенге. Кроме этого, есть денежные кредиты, которые они брали на лечение сына. Семья мальчика хочет, чтобы он получал лечение своевременно, ведь у него есть все шансы на выздоровление. Сейчас им не хватает 500 тысяч тенге. Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400430222153303. Счёт привязан к номеру +7 (777) 061-31-06. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Санжара.