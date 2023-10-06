— Улучшения есть, он уже пытается разговаривать с нами. Стал более спокойный, начал смотреть мультики. Хорошо спит, ну а главное — он сам стал ходить в туалет и уже понимает, что от него хотят. На лечение мы ездим в клинику Max MeD, в неврологическое отделение. Сейчас на поездку у нас есть только 300 тысяч тенге, этого не хватит. Нужно возить каждые три месяца, но у нас финансы не позволяют. Чтобы один раз Санжара свозить на 10 дней, нужно 800 тысяч тенге. Это всё вместе: лечение, проживание и питание, — говорит мама Санжара Салтанат.Помимо Санжара семья воспитывает ещё троих детей. Глава семейства работает в охране, а мама — домохозяйка. Пособие многодетной семьи составляет 176 тысяч тенге. Своего жилья у семьи нет, в месяц за аренду частного дома они платят 50 тысяч тенге. Кроме этого, есть денежные кредиты, которые они брали на лечение сына. Семья мальчика хочет, чтобы он получал лечение своевременно, ведь у него есть все шансы на выздоровление. Сейчас им не хватает 500 тысяч тенге. Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400430222153303. Счёт привязан к номеру +7 (777) 061-31-06. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Санжара.
