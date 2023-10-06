Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП на дороге Кайынды — Саты. Смертельная авария произошла пятого октября в 14:40. Начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов написал в Instagram, что 47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с УАЗом. За рулём последнего был мужчина 1997 года рождения. В аварии погибла 36-летняя женщина, шесть человек госпитализировали. Расследование ведётся по части третьей статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека». Водитель автобуса водворён в изолятор временного содержания. В комментариях две женщины, ставшие очевидцами аварии, отмечали, что водители нарушали скоростной режим.