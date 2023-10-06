На 42-летнюю Айман Асанову напали вечером восьмого октября 2022 года. Её доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями. Юрист скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября. Позже стало известно, что 18 ударов ножом женщине нанёс бывший супруг. Сначала ему инкриминировали статью 99 УК РК «Убийство», но затем изменили на «Убийство в состоянии аффекта». Аффект подтвердила психологическая экспертиза. Мужчине назначили полтора года заключения. Это вызвало большой резонанс — приговор суда казахстанцы посчитали слишком мягким. 27 июня апелляционная инстанция отменила приговор с участием присяжных заседателей. Накануне присяжные вынесли новый приговор. Мужчину признали виновным по статье 99 УК РК «Убийство».
— После расторжения брака остался неурегулированным вопрос раздела совместно нажитого имущества, что было причиной многочисленных ссор и личной неприязни мужчины к супруге. В ночь на 9 октября 2022 года подсудимый подкараулил бывшую супругу возле дома. Мужчина предъявил ей претензии по разделу имущества. Женщина в ответ в грубой и оскорбительной форме отказалась обсуждать этот вопрос. Из-за этого бывшие супруги снова поссорились. В ходе ссоры мужчина нанес имевшимся у него ножом 18 ударов женщине, — говорится в постановлении.
При этом подсудимый вину так и не признал. Он утверждал, что убил супругу «в состоянии сильного душевного волнения». Мужчину приговорили к 11 годам заключения.  Приговор не вступил в законную силу.