Капитальный ремонт улицы Шолохова начали 14 мая, первый этап проводился на участке от улицы Тюленина до Датова. Закончить ремонт этого отрезка планировали 30 июня, но его сдали с опозданием. Далее для асфальтобетонных работ перекрыли пересечение улиц Шолохова и Тюленина.

В городском акимате сообщили, что работы по укладке асфальта на улице Шолохова полностью завершены.

— Асфальтирование улицы завершено, дорога полностью открыта для транспортных средств. Она была разбита на три участка, делалась по очереди. На сегодня полностью уложен асфальт на улице протяжённостью 4,6 километров, нанесена разметка. В целом проект рассчитан на два года. Но как ранее обещало руководство города, дорожное полотно уложили до конца года. Продолжаются работы по установке освещения и ремонту тротуара, устанавливают знаки. Проект ещё не принят в эксплуатацию, так как ремонт ещё не закончен, — говорится в сообщении.

Для удобства жителей городские власти полностью открыли улицу для проезда.

Напомним, что ранее реконструкцию дороги раскритиковали общественники Уральска. Их возмутило отсутствие подъездных путей к коммерческим зданиям, непонятное сооружение и задержка сроков сдачи участка. Тогда в целях партийного контроля объект посетили депутаты.