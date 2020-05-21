По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается гроза, температура воздуха днем +20 градусов, ночью +9. В Атырау ожидается +30 градусов днем и +15 ночью. В Актау будет ясно, днем температура воздуха составит +27 градусов, ночью +18. В Актобе синоптики прогнозируют дождь, днем 25 градусов тепла, ночью +9. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.