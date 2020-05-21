В Атырауской области ведутся активные поиски пропавшего мальчика, который 20 мая вышел во двор и не вернулся. Вторые сутки ищут пропавшего ребенка в Атырау   Как сообщили в пресс-службе ДЧС, департаментом был организован штаб, где обсуждаются новые версии и дальнейшие поисковые действия с сотрудниками департамента полиции и представителями волонтёров. Всех собравшихся поделили на группы и закрепили на определённом участке. - Поисковой группой отрабатываются все версии, на данный момент в пешем порядке проверяются степные зоны, дачные участки, заброшенные здания и побережье реки Урал начиная с микрорайона Жулдыз до села Бесикти. Вакуумной спецтехникой откачивают и проверяют канализационные резервуары. Сотрудниками «ОСО» ГУ «СП и АСР» с помощью служебной собаки осматриваются все труднодоступные места, а также с помощью плавсредств будет проверяться территория реки Урал, начиная с села Геолог до пригородного села Талгайран, - рассказали в ДЧС Атырауской области, добавив, что они прилагают все усилия для помощи в поисках малыша. Напомним, около 13.00 20 мая в Атырау вышел со двора дома №57 по 10-ой улице в мкр. «Жулдыз» и пропал полуторагодовалый  ребёнок. Зовут его Али, ему 1,5 года. Со вчерашнего дня в поисках малыша  задействовано порядка 200 человек. В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего мальчика В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего мальчика Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.