В чемпионате участвовало более 1500 спортсменов из 58 стран.

Два брата из ЗКО стали чемпионами мира по тхэквондо

С 3 по 13 октября в итальянском городе Йезоло прошёл чемпионат мира по тхэквондо I.T.F. В соревнованиях участвовали более 1500 спортсменов из 58 стран — сильнейшие бойцы мира сражались за звание лучших.

Братья Алессандро и Аллессио Ади Корбоне показали отличные результаты и стали чемпионами мира. Важную роль в их успехе сыграл тренер Ахметов Аралбек Саинулы. Он входил в состав сборной Казахстана, поддерживал своих учеников. Ади стал чемпионом среди подростков 14-15 лет в весовой категории 45 килограмм. Алессандро завоевал золотую медаль в весовой категории 64 килограмма среди 18-34 года.

Напомним, что спортсмены Западно-Казахстанской области успешно выступили на III Играх стран СНГ, которые проходили с 28 сентября по 9 октября в Азербайджане. Представители региона завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, достойно представив Казахстан на международной арене.