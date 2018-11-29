По предварительным данным, на место пожара выезжали три единицы техники пожарной службы ДЧС ЗКО. Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова, при пожаре пострадали два человека. - У 87-летней женщины диагностировано отравление угарным газом, средний степени тяжести, она была доставлена в городскую многопрофильную больницу. У 62-летнего мужчины также диагностировано отравление угарным газом легкой степени тяжести. Однако он отказался от госпитализации, - сообщила Айнагуль Сакпусунова. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.