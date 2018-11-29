По данным РГП "Казгидромет", 30 ноября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 15 градусов ниже нуля. Ночью -22. В Атырау ожидается снег с дождем. Днем -7, ночью -13. Солнечную погоду и 14 градусов мороза днем прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 21 градуса. В Актау ожидается переменная облачность. Днем +2, ночью 7 градусов ниже нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.