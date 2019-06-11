Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 11 июня, в ходе брифинга в региональной службе коммуникации рассказали о случаях менингита в ЗКО. По словам руководителя отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Уральск Валентины Кенжегалиевой, 3 июня в управлении контроля качества был зарегистрирован случай острого гнойного менингита. - Ребенок поступил в детскую многопрофильную больницу в тяжелом состоянии, к сожалению, его спасти не удалось, 10 июня он скончался в реанимации, - пояснила Валентина Кенжегалиева. - В нашей области было зарегистрировано два случая менингококковой инфекции, заболели два человека в возрасте 20 лет и 9 месяцев. В одном случае диагноз был подтвержден лабораторно выделением менингококка группы С, во втором случае диагноз подтвержден на основании клинических данных. В очагах проведен весь комплекс противоэпидемических мероприятий, были проведены все бактериологические исследования на менингококковую инфекцию, результаты отрицательные. В обоих случаях пациенты выздоровели. Также Валентина Кенжегалиева отметила, что менингит бывает разным. К примеру, 10-месячный ребенок, который скончался, болел гнойным менингитом, который никаким образом не относится к менингококковой инфекции. Гнойный менингит не передается от человека к человеку. - Хочу обратиться к жителям области, в связи с наступлением летнего периода, надо обратить внимание на серозный менингит (вирусный менингит - прим. автора). Начинается купальный сезон, дачный сезон. Есть риск заболеть вирусным серозным менингитом, употребляя немытые овощи и фрукты, а также купаясь. Нужно отметить, что возбудителем этого вида менингита является энтеровирус, - пояснила Валентина Кенжегалиева.