Иллюстративное фото из архива "МГ" На селекторном совещании с районами под председательством заместителя акима области Бибигуль Конысбаевой был рассмотрен вопрос исполнения поручений первого президента, данного на съезде партии «Nur Оtan» 27 февраля по комплексной поддержке многодетных семей. Как известно, с 1 апреля 2019 года адресная социальная помощь (АСП) назначается в новом формате. В области проведена полномасштабная работа. Ведется ежедневный мониторинг приёма документов по назначению и выплате АСП. На 6 июня проконсультированы 11 214 человек, АСП выплачена 8315 семьям, в них 43799 человек, в том числе 25508 детей. - В рамках нового социального проекта главы государства "Әлеуметтік Қамқорлық" в области реализуется проект «Отбасы Бизнес», целью которого является оказание социальной поддержки малообеспеченным, многодетным семьям и трудоспособным гражданам с ограниченными возможностями, в том числе содействие в получении кредитов и государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Цель проекта - вовлечение малообеспеченных, многодетных семей и трудоспособных граждан с ограниченными возможностями в предпринимательство, содействие в получении государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей и кредитов в рамках программы, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Планируется обучить основам предпринимательства более 200 человек из числа многодетных и малообеспеченных семей в рамках проекта «Бизнес-Советник» и «Бизнес-Бастау», свыше 200 лицам предоставить государственные гранты для реализации новых бизнес идей и кредитов из вышеуказанных категорий. - В рамках проекта из данной категории 11 человек получили кредиты, 24 людям выданы гранты. В 2019 году в целом по области планируется за счет средств республиканского и местного бюджетов для очередников предоставить порядка 500 квартир, в том числе многодетным семьям более 200 квартир. В школах области учащиеся 1-4 классов и все учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей обеспечены бесплатным горячим питанием, охвачено 56 217 учащихся, - пояснили в пресс-службе акима ЗКО. Кроме того, оздоровительным отдыхом планируется охватить 13 997 детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также детей с ограниченными возможностями. Планируется обеспечить школьной формой и школьными принадлежностями 11 999 детей. Для обучения в столичных вузах для детей из многодетных семей предусмотрены гранты. Так, за 2 года гранты выданы 278 студентам в восемь высших учебных заведений страны, в том числе 23 гранта детям из малообеспеченных семей.