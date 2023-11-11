С начала года на водоёмах ЗКО погибли два рыбака. Об этом сообщил глава управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Темиржан Танжанов.

Спасатели с начала сезона осенней рыбалки проводят инструктаж при выдаче разрешений и в рыболовных магазинах.

— Несмотря на практически ежедневные рекомендации спасателей и патрулирование, рыбаки продолжают игнорировать простейшие требования правил нахождения на водоёмах. С начала года на водоёмах ЗКО погибли два рыбака. Один из них был в нетрезвом состоянии. В 2022 году таких случаев зарегистрировано не было, в 2021 году утонули три рыбака, — рассказал Танжанов.

Спасатели просят рыбаков соблюдать правила безопасности и тщательно проверять состояние лодки.