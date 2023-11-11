Житель ЗКО украл из фуры 368 кг окорочки пока водитель спал в кабине

По информации пресс-службы департамента полиции, 10 ноября ночью неизвестные лица путем взлома замка от двери проникли в прицеп грузовой автомашины «VOLVO» похитил 23 кг коробки по 16 кг в каждой мясо птицы.

- Автомашина была припаркована на обочине автодороги «Астрахань-Актобе» в 1 км от поселки Ногайты Байганинского района. Водитель обнаружил пропажу товара только утром, когда проснулся. Сотрудниками полиции в ходе отработок по раскрытию данной кражи остановлена автомашина Volkswagen по управлением 42-летнего жителя Западно-Казахстанской области. В салоне автомашины полицейские обнаружили и изъяли похищенные коробки мяса птицы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту кражи начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемый водворен в ИВС.