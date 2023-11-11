Казахстанец 10 лет воевал на стороне террористов в Сирии. Его экстрадировали на родину

По информации пресс-службы КНБ РК, 10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками комитета нацбезопасности был доставлен гражданин РК, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок.

- Известно, что он разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину. Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности. По прибытию в Казахстан он был взят под стражу. В отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 УК РК "Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

Как уточняют в ведомтсве факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия.