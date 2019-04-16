Факт безбилетного проезда 12 пассажиров в четырех вагонах был зафиксирован на участке Шубаркудык – Кандыагаш-Жем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы АО «Пассажирские перевозки», «зайцы» ехали в поезде №41 сообщением Атырау-Алматы. - Это был совместный рейд, организованный региональным филиалом «Западный» АО «Пассажирские перевозки» с сотрудниками проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы», членами Экспертного совета и представителями общественности», - объяснили в пресс-службе «Перевозок». В итоге безбилетники были  высажены, проводники наказаны. С апреля прошлого года в «Пассажирских перевозках» введена политика «нулевой терпимости» к сотрудникам, совершившим противоправные действия, связанные с провозом безбилетных пассажиров и неоформленного грузобагажа. За этот период было уволено более 100 работников поездных бригад, в том числе начальников поездов. АО «Пассажирские перевозки» призывает своих пассажиров заранее планировать свои поездки, покупать проездные документы в железнодорожных кассах или посредством онлайн-продаж, не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц. - При выявлении фактов нелегальной продажи билетов или провоза безбилетных пассажиров просим проявлять активную гражданскую позицию и обращаться на Блог генерального директора АО «Пассажирские перевозки» (http://www.temirzholy.kz/blog-predsedatelya-pravleniya/) с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия мер, - отметил главный перевозчик по железной дороге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА