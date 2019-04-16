Как рассказали в службе маркетинга АО «Уральский завод «Зенит», 25 апреля состоится торжественный спуск на воду корабля «Нур-Султан». — Корабль «Нур-Султан» является для завода 30 по счёту и изготовлен в соответствии с государственным оборонным заказом для пограничной службы КНБ РК. Этот корабль шестой по счету из аналогичных проектов, поставленных пограничной службе ранее. В отличие от предшественников, на нем по заданию заказчика модернизировано вооружение. Этот корабль предназначен для обеспечения охраны государственных территориальных вод государственной границы и континентального шельфа РК. После спуска на воду будет доставлен по реке Урал на Каспий, затем ему предстоят швартовные, заводские ходовые и приёмные испытания и сдача заказчику, — пояснили в службе маркетинга АО «Уральский завод «Зенит». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.