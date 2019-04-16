Со вчерашнего дня в Аксае прекращен вывоз мусор из заглубленных контейнеров. Причиной послужила образовавшаяся задолженность по аренде техники перед арендодателями в размере 1,7 млн тенге у городского оператора по вывозу мусора ГКП "Горкомхоз". В настоящее время ведутся переговоры с арендодателем и изыскиваются другие возможности решения данной ситуации. Вывоз из обычных контейнеров будет продолжаться. Не менее неприятным моментом стала информация о том, что в северной части старого города вывоз мусора в связи с ремонтом техники будет осуществляться с опозданием. Позже в своих аккаунтах в соцсетях аким района Санжар Алиев выступил с обращением, указав, что вывоз мусора - это конкурентная среда. - То, что Горкомхоз является государственным предприятием, находящимся на реабилитации, не дает право его финансировать из бюджета, поэтому нами рассматриваются варианты привлечения предпринимателей, до реализации проекта ГЧП, - написал аким района. Тема вывоза ТБО была одной из самых обсуждаемых во время встречи заместителя акима области Гали Искалиева с общественностью города Аксай. Горожане принимают активное участие в субботниках, убирая родной город. Но это мартышкин труд, так как ветер разносит мусор с растущих гор возле контейнеров, растаскивают его и бродячие животные. И меньше месяца осталось до одного из главных праздников - Дня Победы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.