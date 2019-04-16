Фото с сайта iz.ru Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля около 18:30 по местному времени. Огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора. По оценкам экспертов, реставрация здания может занять от пяти до нескольких десятков лет. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал французам, что сгоревший в пожаре собор Парижской Богоматери будет восстановлен. Как сообщил представитель пожарных, подполковник Габриэль Плюс, пожарные продолжат следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, чтобы пламя не возобновилось. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров. Главный архитектор реставрации Филипп Вильнев заявил, что рабочих во время начала пожара не было на площадке. cMmCvzF9WlI Видео взято со страницы teonadolnikova в Instagram Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.