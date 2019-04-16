Фото из архива "МГ" Как сообщили в городском акимате, в соответствии со статьей 153 Земельного Кодекса РК, и пункту 5 Дорожной карты по актуализации базы данных автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (БД АИС ГЗК), в целях обеспечения учета земель собственников земельных участков и землепользователей в государственном земельном кадастре РК, Некоммерческим акционерное обществом «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО с апреля по сентябрь 2019 года на территории города Уральск будут производиться земельно-кадастровые работы по координированию земельных участков, для внесения их в БД АИС ГЗК. – Просим граждан, являющихся землепользователями, проявить гражданскую ответственность и оказать содействие специалистам Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО, - сообщили в городском акимате. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 54-70-43 – Сисалиев Жаслан Галымжанович, руководитель городского отдела; 55-41-43; 8 705 590-88-66 – Ахмадиев Канат Сансызбаевич, руководитель УВСИС. 8702 790-29-88 – Габбасов Елжан Назымгереевич главный специалист-землеустроитель; 8701 364-89-32 – Джалмуханов Ашимхан Серикович, главный специалист-землеустроитель; 8701 849-86-69 – Гилманов Жигер Елеугалиевич, главный специалист-землеустроитель; 8747 463-21-16 – Мансуров Айбек Турарбекович, главный специалист-землеустроитель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.