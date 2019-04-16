Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО “Жайыктеплоэнерго”, 14 апреля будет производиться подготовка к гидравлическим испытаниям на плотность и прочность тепломагистрали № 7 совместно с внутриквартальными тепловыми сетями города. - Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность давлением начнутся с 17 апреля и будут периодически повторяться в течение месяца по пр. Н. Назарбаева, ул. А.Кердери, Т.Масина, Ескалиева, ул. Сарайшык, ул. Ж.Молдагалиева, Г.Караша, ул. Фрунзе, р-н ЗКГУ, департамент полиции, Областная многопрофильная больница, з-да “Зенит”, “Гидроприбор”, - пояснили АО “Жайыктеплоэнерго”. - На период испытаний потребителями должны быть отключены внутренняя система отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления. Стоит отметить, что в случае обнаружения порывов трубопроводов, утечки теплоносителя просьба сообщать по телефонам: 23-95-07, 23-79-57, 23-95-37. Тепловые сети, выдержавшие испытания, будут включены досрочно с подачей горячей воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.