Легкие салаты полезны для здоровья и фигуры, а еще они вкусные. Кроме овощей, используйте разную зелень, стручковую фасоль, цукини, авокадо. Свежести любому салату добавит салат айсберг, листовой салат, руколла, шпинат. Прекрасно дополнят семечки тыквы, подсолнуха, зерна граната, разные орешки. А если хотите сделать блюдо более сытным, добавьте запеченную куриную грудку, творожный сыр или морепродукты. Восполнить весеннюю нехватку витаминов помогут пророщенные фасоль, чечевица, пшеница. В магазине здорового питания продаются аппараты для их проращивания. Не забывайте о фруктовых салатах – они пополнят витаминами организм и благодаря клетчатке помогут оставаться стройными. Салат с печеным перцем 1-2 шт Перец красный сладкий, 2 ст.л. черных оливок, 1 яйцо, 3-5 шт. редиса, зелень. Для заправки: 1 ст.л. бальзамического уксуса, 1з. чеснока, 2 ст.л. оливкового масла, специи. Перец запечь в духовке, очистить от кожицы и нарезать. Добавить нарезанные редис, оливки, зелень. Для заправки все смешать. Полить салат, посолить, поперчить, перемешать. Украсить салат кусочками вареного яйца. Овощной с курицей 200 гр. запеченной куриной грудки, 8 шт. помидоров черри, 50 гр. руколлы, 1 огурец, пол красной луковицы, листья салата. Для заправки: 1зубчик чеснока, 2 ст.л. яблочного уксуса, по 1 ч.л. горчицы и меда, 4 ст.л. кунжутного масла, соль. перец. Чеснок измельчить, добавить горчицу, соль, перец, растопленный мед, взбить венчиком для однородности и добавить к нарезанным курице и овощам. Салат картофель с овощами 4 маринованных огурца, 6шт. редиса, 200гр мелкого картофеля, 1 пучок зелени лука и укропа, 1 зуб. чеснока, 2 ст.л. сока лимона, соль, перец, 2 ст.л. оливкового масла. Картофель отварить в мундире в подсоленной воде. Овощи и зелень измельчить. Все смешать, добавить соль, перец. Смешать оливковое масло с лимонным соком и заправить салат. Салат фруктовый с рукколой. 150 гр. рукколы, 1-2 яблока, половинка грейпфрута, горсть миндаля и сушеной клюквы, сок половины лимона, 1 ст.л. жидкого меда, 3 ст.л. оливкового масла. Соль, перец. Соединить рукколу, нарезанные яблоки и грейпфрут.Для заправки смешать лимонный сок, оливковое масло и мед, по желанию добавить соль и перец. Полить заправкой салат, посыпать измельченными орешками и клюквой. Легкие соусы для заправки:
  1. Смешать 1/3 стакана растительного масла по вкусу, 4 ст.л. соевого соуса, 1 измельченный зуб. чеснока, соль, перец и сок лимона по вкусу.
  2. Измельчить блендером 40 гр. консервированных ананасов, 30 мл оливкового масла, 30 мл. сливок от 20 %, 2 веточки укропа, 2 перышка зеленого лука, соль и перец по вкусу. При необходимости раздавить 1-2 ст.л. кипяченной воды.