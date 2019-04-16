Смешать 1/3 стакана растительного масла по вкусу, 4 ст.л. соевого соуса, 1 измельченный зуб. чеснока, соль, перец и сок лимона по вкусу. Измельчить блендером 40 гр. консервированных ананасов, 30 мл оливкового масла, 30 мл. сливок от 20 %, 2 веточки укропа, 2 перышка зеленого лука, соль и перец по вкусу. При необходимости раздавить 1-2 ст.л. кипяченной воды.

Прекрасно дополнят семечки тыквы, подсолнуха, зерна граната, разные орешки. А если хотите сделать блюдо более сытным, добавьте запеченную куриную грудку, творожный сыр или морепродукты. Восполнить весеннюю нехватку витаминов помогут пророщенные фасоль, чечевица, пшеница. В магазине здорового питания продаются аппараты для их проращивания.Не забывайте о фруктовых салатах – они пополнят витаминами организм и благодаря клетчатке помогут оставаться стройными.1-2 шт Перец красный сладкий, 2 ст.л. черных оливок, 1 яйцо, 3-5 шт. редиса, зелень. Для заправки: 1 ст.л. бальзамического уксуса, 1з. чеснока, 2 ст.л. оливкового масла, специи. Перец запечь в духовке, очистить от кожицы и нарезать. Добавить нарезанные редис, оливки, зелень. Для заправки все смешать. Полить салат, посолить, поперчить, перемешать. Украсить салат кусочками вареного яйца.200 гр. запеченной куриной грудки, 8 шт. помидоров черри, 50 гр. руколлы, 1 огурец, пол красной луковицы, листья салата. Для заправки: 1зубчик чеснока, 2 ст.л. яблочного уксуса, по 1 ч.л. горчицы и меда, 4 ст.л. кунжутного масла, соль. перец. Чеснок измельчить, добавить горчицу, соль, перец, растопленный мед, взбить венчиком для однородности и добавить к нарезанным курице и овощам.4 маринованных огурца, 6шт. редиса, 200гр мелкого картофеля, 1 пучок зелени лука и укропа, 1 зуб. чеснока, 2 ст.л. сока лимона, соль, перец, 2 ст.л. оливкового масла. Картофель отварить в мундире в подсоленной воде. Овощи и зелень измельчить. Все смешать, добавить соль, перец. Смешать оливковое масло с лимонным соком и заправить салат.150 гр. рукколы, 1-2 яблока, половинка грейпфрута, горсть миндаля и сушеной клюквы, сок половины лимона, 1 ст.л. жидкого меда, 3 ст.л. оливкового масла. Соль, перец. Соединить рукколу, нарезанные яблоки и грейпфрут.Для заправки смешать лимонный сок, оливковое масло и мед, по желанию добавить соль и перец. Полить заправкой салат, посыпать измельченными орешками и клюквой.