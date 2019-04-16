Аргентинский паренек Лео Бланко, за последние 7 лет потратил около 50 тысяч долларов на пластику, чтобы стать похожим на своего кумира Майкла Джексона.Парень один из миллиона подражателей Майкла Джексона по всему миру, но он просто одержим мечтой стать точной копией своего идола.В 15 лет Лео сделал первый шаг к этому. За прошедшее время, перенесено 11 операций, а в планах еще есть куда стремиться.Копирует парень короля поп-музыке не только внешне. Он профессиональный имитатор и участвует на разных шоу.Чтобы изменить свой нормальный нос Бланко перенес 4 операции на носу, также операцию на скулах, челюсти и подбородке. Результат конечно впечатляет, и поклонники даже свои появились, которые не дают прохода на улицах, но мать перестала уже узнавать сына.Главная цель его жизни стать лучшим двойником Майкла Джексона в мире. «Я пожертвовал своей душой и телом, чтобы стать лучшим в мире двойником Майкла Джексона», - сказал Бланко